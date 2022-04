Nach einer kurzen Visite in der Erbprinzenstraße ist Manuel Kolips Galerie Oh nun für die nächste Zwischennutzung in einen Leerstand in der Südlichen Waldstraße gezogen.

Auf einer mehr als großzügigen Fläche finden dort zur ersten Ausstellung Arbeiten von Xu Fancheng, Mike Woll, Hannes Mussner, Max Werner und Manuel Kolip Platz. Mit Woll und Werner sind dabei zwei junge Karlsruher Anfang 20 vertreten, die mit Fotografie (Woll) bzw. Grafik und Skulptur (Werner) arbeiten. Fanchengs figurative Ölmalereien treffen auf Mussners hölzerne Skulpturen und Kolip zeigt, wie er durch die Pandemie den Weg zurück zur Malerei fand. Ab dem 23.4. kommen noch Werke aus der Reihe „Portraits Of A King“ von Doris Vogel und Arbeiten der Ackermann-Schülerin Changxiao Wang hinzu. -fd