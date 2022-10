Die engagiert kuratierte temporäre Galerie Oh kann nun doch bis Ende des Jahres in der Südlichen Waldstraße bleiben.

Wo sie sich so gut einfügt, als sei sie schon immer dort gewesen. In seiner neuen Ausstellung präsentiert der Maler, Bühnenbildner und Galerist Manuel Kolip Werke von Doris Vogel, Hannes Mussner und eigene neue Arbeiten. In den großformatigen Gemälden von Vogel scheinen die Energiefelder des Modells auf der Leinwand sichtbar zu werden.

Eine fast irritierend starke Präsenz im Raum haben die Skulpturen von Mussner. Maserungen und Risse werden ganz organisch Teil seiner oft lebensgroßen Skulpturen und tragen zu ihrer Lebendigkeit bei. Kolip zeigt in seinen Gemälden seinen Blick auf die Welt, oft auf kleine, scheinbar unwichtige Details im öffentlichen Raum, einem optischen Tagebuch gleich, Beobachtungen, die gemalt werden mussten. -rowa