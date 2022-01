Mit Carlos Piñel Sánchez und Ramon Puig Cuyàs zeigt die Galerie Spektrum zwei katalanische Künstler mit der typischen Farb- und Formensprache ihrer Region.

Piñel Sánchez unterrichtete an der School Of Fine Arts Of San Eloy und ist gern gesehener Gast in spanischen und anderen europäischen Museen. Puig Cuyás leitete die Abteilung Metall an der Escola Massana in Barcelona. Er stellt weltweit aus. -fd