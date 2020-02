In seiner Gallery Artpark schlägt der koreanische Künstler Moon Park, der seit 1982 in Deutschland lebt, die Brücke zwischen asiatischer und europäischer Kunst.

Die Galerie unweit des Staatstheaters hat junge wie renommierte KünstlerInnen im Portfolio. Über 30 davon lassen sich auf der „art“ an gleich zwei Ständen entdecken. Gemeinsam ist ihnen der jeweils individuelle Versuch, Fragen unserer Zeit zu beantworten und die heutige Kunstwelt verstehen zu versuchen. Neben Jochen Schambeck (s. sep. Text) sind insbesondere drei koreanische Künstler erwähnenswert: Suh Jeong-Min, Kim Yeong Jea und Vio Choe, die allesamt in den vergangenen Jahren auf der „Biennale“ in Venedig ihre Auftritte hatten. -fd