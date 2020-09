Menschen, Pflanzen, kleines Getier.

Druckgrafik, Zeichnung, Collage und keramische Plastik zeigen Nicole Bellaire und Meggi Rochell, deren ausdrucksstarke Plastiken in Karlsruhe viel zu selten gewürdigt werden (Abb.: Tanze, 2017), bis 2.8., 14.16 Uhr ist Finissage. Ab 11.8. wird mit einer Medienkunstinstallation von Ina Annette Hünnekens, Astrid Hansen, Birgit Spahlinger, Sabine Schäfer und Sophia Hünnekens der Galerieraum quasi nach draußen gestülpt: Bis So, 30.8. verhindert ein Camouflage-Sichtschutz mit Gucklöchern oder „Sehkammern“ die Sicht in die Galerie und erlaubt nur die Blicke auf Innenraumprojektionen und Kunstvideos. Die Vernissage von „Kunst(p)artikel – Kunst im Ausnahmezustand“ am Di, 11.8., 20 Uhr, findet im Freien Ecke Markgrafen-/Fritz-Erler-Straße statt.

Weiter überraschen lassen kann man sich dann bei der Upcyling-Gruppenausstellung von u.a. Jutta Becker, Zdenka Brock, Rose Schrade (KA) sowie den Gästen Silke Prottung (HD), Lissi Maier Rapaport (Reutlingen) und Ursula Achten (Calw). Sie zeigen Arbeiten aus Papier, Textil, Schmuck, Objekten und Mosaik. Kassettenbänder und Plastik- und Papierabfälle verwandeln sich in Colliers und aus Altpapier entstehen Skulpturen. Am Sa, 12.9. findet zudem von 14 bis 20 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. -rw