Aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses vom 19.1. wird die BKV-Ausstellung der Künstlerin Gitte Villesen in den Sommer verschoben.

„It Changed Radically: Grew Fur Again, Lost It, Developed Scales, Lost Them“, die am 4.2. eröffnet hätte, soll nun vom 23.7. bis 19.9. gezeigt werden.

Die Ausstellungen „The Moving Body, The Listening Body – Moving Through Wires Of Wind“ von Romy Rüegger (aktuell als Youtube-Videorundgang zu sehen) und „Bad Readings“ waren aufgrund des Lockdowns nur kurze Zeit zu sehen; sollten die Entwicklungen der Corona-Pandemie eine Öffnung des Kunstvereins vor dem Frühjahr zulassen, werden beide Projekte noch einmal zugänglich gemacht.

Ebenfalls offen steht die „Digitale BKV-Mitgliederausstellung“ 2020. Auf www.bkv-mitgliederausstellung.de sind alle eingereichten Arbeiten präsentiert und käuflich zu erwerben. -pat