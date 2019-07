Der vierte Geburtstag der Produzentengalerie 20. Juni liegt schon einen Monat zurück.

Also öffnen Angela und Martin Krieglstein, Michael Thomas und Neuzugang Stefanie Kearley Müller die Ateliertüren zum Künstlerfest unter dem Motto „Gorillaparty“. Ein Blick auf Martin Krieglsteins einmal mehr gemalte Anzeige schafft Namensklarheit.

Das Quartett zeigt livemusikalisch begleitet einen Überblick der im Zuge ihrer jüngeren Auftragsarbeiten entstandenen Vorstudien und Musterentwürfe, die einen unterhaltsamen Einblick in den Entstehungsprozess großformatiger Wandmalereien gewähren. Die Originale prangen u.a. in den Räumen eines Feinschmecker-Restaurants, in den Schaufenstern eines anspruchsvollen Kaufhauses und in den Kulissen eines Freilichttheaters. Auch das Mode-Label der Galerie präsentiert sich und hat sein Angebot an künstlerischer Originalgrafik auf coolen Shirts um einige „eklatant scharfe Motive“ erweitert. -pat