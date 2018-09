Häute und Morgen

Eine schöne Tradition ist, dass die Klassen von Akademieprofessorinnen ausstellen können.

Cordula Güdemann, Schülerin des Karlsruher Malers Dieter Krieg, hat jetzt für die Herbstausstellung der Galerie der Stadt Backnang sechs junge Künstlerinnen ihrer Klasse eingeladen, manche von ihnen gerade frisch fertig mit dem Studium: Nina Joanna Bergold, Yongchul Kim, Nigatu Molla, Agnes Mrowiec, Alessia Schuth und Ivan Zozulya. Sie zeigen die ganze Bandbreite jungen künstlerischen Schaffens, nicht nur Malerei, sondern auch skulpturale Objekte und große Raum-Installationen.

So fragt Bergold in ihren Folienschnitten nach dem „Dazwischen“ der Dinge und der Wahrnehmung, Molla zeigt in großformatigen Gemälden die fragile Realität seiner äthiopisch-deutschen Existenz, für Mrowiec ist die Malerei ein „Akt des Sortierens/Neusortierens von erinnerten Bildern. In der späteren Betrachtung wird dieser Prozess selbst zu einem erinnerten Akt“. Alle jungen Künstler können bereits erste Erfolge und ein erstaunlich dichtes, eigenständiges Werk vorweisen. -gepa