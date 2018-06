Halb Frau, halb Künstlerin & Finale der Emil-Nolde-Schau

Noch bis 17.6. läuft in Heilbronn die Emil-Nolde-Schau „Eine Retrospektive auf Papier“ mit eher selten ausgestellten, kraftvoll-zarten Arbeiten auf Papier, die in der Tat einen „Farbenzauber“, so der Ausstellungstitel, entfachen.

Die Ausstellung mit 80 Werken aller Schaffensphasen wurde in Kooperation mit der Nolde-Stiftung Seebüll eigens für die Kunsthalle Vogelmann zusammengestellt und wird im Anschluss im Museum Behnhaus-Drägerhaus in Lübeck gezeigt. Ab 7.7. folgt dann unter dem Titel „Halb Frau, halb Künstlerin“ eine Werkschau der Künstlerinnen Käte Schaller-Härlin (1877-1973) und Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876-1943), deren Werk und Lebensläufe exemplarisch für Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts sind und das hier wiederentdeckt wird. -rw