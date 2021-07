Hans Bäurle – Retrospektive zum Lebenswerk

Der im Jahr 1931 in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb geborene Maler und Bildhauer Hans Bäurle ist im gesamten Kreis Böblingen seit Jahrzehnten ein guter alter Bekannter.

Seine oft farben- und formenfrohen Arbeiten im öffentlichen und urbanen Raum erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit bei Alt und Jung. Anlässlich seines 90. Geburtstages widmet ihm die Städtische Galerie Böblingen im Sommer 2021 die erste umfassende Ausstellung über sein Gesamtwerk. Unter dem Titel „Flora, Fauna & Fantastik – Kunstwelten von Hans Bäurle zwischen Heilsversprechen und Horrorvision“ werden Werke aus acht Jahrzehnten, teilweise erstmals öffentlich, ausgestellt.

Bereits in den 60er Jahren engagierte sich Bäuerle mit einer Künstlergruppe für die Belange des Klima- und Umweltschutzes und demonstrierte mittels seiner Kunst gegen den Bau der ersten Müllverbrennungsanlage in Böblingen. Schon von jeher ist der auf einem Bauernhof aufgewachsene Künstler ausnahmslos der Natur und ihrem Abbild verpflichtet. Malerei, Plastiken, Skulpturen, monumentale Triptychen, aber auch eine Auswahl an Aquarellen und Druckgrafiken werden ebenfalls gezeigt. Während der Laufzeit der Ausstellung ist der Eintritt als Zeichen der Zuversicht in diesen Zeiten kostenlos. -rowa