Zum Jahresstart präsentiert die Galerie im Bürgerhaus bis zum 12.2. den Maler Harald Kille aus Oberderdingen.

In zwölfteiligen Serien (große Formate von jew. 160 x 200 cm) behandelt Kille Zeitthemen. Aus fotografischen Vorlagen entsteht eine Malerei, die Vergangenheit und Gegenwart, Möglichkeiten der alten und neuen Kunst, verbindet. In der Sulzfelder Ausstellung zeigt er erstmals den 2021/22 entstandenen Zyklus „Corona-Zeit II“, in dem Demos gegen Corona-Maßnahmen, die AfD im Bundestag, aber auch außereuropäische Themen wie der Militärputsch in Myanmar oder Kriegsverbrechen im Kongo verhandelt werden.

Nach drei Jahren Coronapause gibt’s auch im Bürgerkeller wieder Musik: mit bunten Songs von Folk bis Jazz von Miri In The Green am 3.2. ab 20.30 Uhr. Die Texte der englischen und französischen Songs handeln von den Wirrungen der Liebe, von träumenden Vögeln, schreienden Spinnern, tanzenden Vampiren, aber auch von einem Tag im Café und persönlichem Verlust. Songperlen zum Entdecken und Träumen, mal augenzwinkernd, mal nachdenklich. -rw