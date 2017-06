Haste Töne?

Im Dynamikum lassen sich Klänge nicht nur hören, sie laden auch zum Sehen und Anfassen ein.

Es handelt sich dabei um eine Ausstellung, die spielerisch in die Welt von Musik und Physik einführt, in der an Experimentierstationen und interaktiven Objekten Klänge visualisiert und haptisch erfahrbar gemacht werden.

Ein Teil der Exponate stammt aus dem Mobilen Musik Museum, das sich seit 20 Jahren der Welt des Klangs verschrieben hat: Sein Initiator Michael Bradtke sammelt und verleiht nicht nur „klassische“ Musikinstrumente, auch Geräuschwerkzeuge und Klangskulpturen gehören zu seinem Repertoire, mit dem er Klänge, Töne und Geräusche anschaulich macht.

Ganz nebenbei wird außerdem die Funktionsweise von Stimme und Gehör erklärt. Und in der Klangwerkstatt können Kindergartenkinder und Schüler sich ein Instrument bauen, nachdem sie die Wirkweise und die Entstehung von Tönen und Klängen selbst erprobt haben. -ChG