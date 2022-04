HfG-Semesterstart

2022 wird die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe 30 Jahre alt.

Das umfassende Programm zum Jubiläum wird INKA in den kommenden Monaten regelmäßig begleiten. Am Mi, 27.4. startet die zehnteilige Gesprächsreihe „Documenting The Moment“, lanciert vom Open Resource Center der HfG. StudentInnen und Alumni geben Einblicke in ein Projekt, das an der HfG entstandene Arbeiten, Ausstellungen oder Konzerte dauerhaft archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen soll.

Ein erstes Highlight im Jubiläumsjahr ist die Diplomausstellung „HfG Graduates 21/22“, die am 2.6. startet. Bis die Feierlichkeiten zum 30-Jährigen im Sommer 2023 mit einem Symposium abgeschlossen werden, fährt die HfG ein vielseitiges Programm auf: Neben dem traditionellen Sommerrundgang warten u.a. eine Ausstellung zur Geschichte und Architektur der Munitionsfabrik (ab 2.6.), das „Zeitbild-Lab Filmfestival“ (11.-16.7.), eine Reihe für Musik und Klangkunst (Sommer 2022) und eine Buchmesse der Independent-Publishing-Szene (Oktober 2022) auf das Karlsruher Publikum. -fd