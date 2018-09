Himmel ohne Engel

Im Mai hat Yvonne Hohner das innovative Mietkonzept Contemp-rent durch eine Kooperation mit dem Dresdner Traditionshaus Klinger um das klassische Galeriengeschäft erweitert.

Klinger & Me heißt Karlsruhes Tochterfiliale, die mit der in der Fächerstadt arbeitenden Christine Schön ihre dritte Ausstellung präsentiert: Malerei und Zeichnung der studierten Philosophin und Bildenden Künstlerin erwecken den Eindruck, aus Schöns von hellem Licht erfüllten, dramatischen Himmelsformationen müsse jeden Moment ein Engel hervorblitzen; dabei spielen die an barocke Deckengemälde erinnernden abstrakten Werke der diesjährigen Preisträgerin des „Forumkunst im Regierungspräsidium“ ebenso bewusst wie hintersinnig mit derartigen Assoziationen. -pat