Gecoverte Kunstwerke oder eigenwillige Aneignung?

Der japanstämmige Maler aus Düsseldorf sucht die Orte auf, die berühmte Maler wie Caspar David Friedrich oder William Turner in ihren Gemälden festgehalten haben, macht dort zahllose Fotos und rekonstruiert im Anschluss die Motive der Antagonisten in akribischer Detailarbeit am Computer.

Die Ergebnisse schweben zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ziehen wohlbekannte Szenerien durch den Wahrnehmungsfilter der Zeit und offenbaren Unbekanntes im Vertrauten. Seine fotografischen Arbeiten präsentiert Hiroyuki Masuyama in LED-Leuchtkästen, teils in riesigen Formaten. Durch das strahlende Licht entfalten die Motive eine eindringliche Wirkung. -fd