Historische Spielzeug-Ausstellung & „Schloss-Weihnacht“ in Ettlingen

Inspiriert durch das über 100 Jahre alte Märchen „Peterchens Mondfahrt“ reisen die Besucher der Ausstellung „Weihnachtswiese“ auf den Mond.

Auf den bunten Feldern und Wiesen wachsen wundersamerweise aber auch Spielzeug, Püppchen und Hampelmännern, Murmelkugeln und Luftballons. In Ettlingen sprosst und reift das historische Spielzeug in den barocken Salons des Schlosses und gedeiht in Glasgewächsvitrinen – ein zauberhafter Rahmen für Puppen, Bären, Schaukelpferde und mehr.

Am So, 15.12. ist zudem „Schloss-Weihnacht“ mit einer Rauminszenierung von „Peterchens Mondfahrt“: Der Blaue Saal wird zur Sternenwiese des Sandmännchens, die Turmzimmer verwandeln sich in Weihnachtswiese und Osternest und die Nachtfee lädt im Roten Salon zum Kaffeeklatsch. Um 14 und 16 Uhr spielt das Puppentheater Gugelhupf. -rw