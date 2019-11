Historische Spielzeug-Ausstellung

Wie in „Peterchens Mondfahrt“ aus dem Jahr 1915 können sich die Besucher der Ausstellung auf die Reise zur Weihnachtswiese auf dem Mond begeben.

Auf den bunten Feldern und Wiesen dort wächst wundersamerweise aber auch Spielzeug, Püppchen und Hampelmännern, Murmelkugeln und Luftballons. In Ettlingen sprosst und reift das historische Spielzeug in den weihnachtlich anmutenden barocken Salons des Schlosses und gedeiht in Glasgewächsvitrinen – ein zauberhafter Rahmen für Puppen und Bären, Schaukelpferde und Baukästen und noch viel mehr, inspiriert durch das über 100 Jahre alte Märchen von Gerdt von Bassewitz. -rw