Hochschule Pforzheim – Fakultät für Gestaltung: Werkschau SS 2019

Design und Kunst auf über 6.000 Quadratmetern präsentieren die Studenten der Hochschule Pforzheim in ihrer selbstorganisierten Sommersemester-Werkschau an vier Standorten.

Zu sehen sind die Ergebnisse des vergangenen Halbjahres, Abschlussarbeiten und -Kollektionen aller Studiengänge – von Industrial Design, Mode/Modenschauen, Schmuck, Creative Direction, Visuelle Kommunikation, dem Vorstudium Katapult und Kunst mit Malereien, Zeichnungen, Skulpturen, Audiovisuellen Medien und Künstlerischer Fotografie (Holzgartenstr. 36) über Accessoire Design (Emma-Kreativzentrum, Emma-Jaeger-Str. 20) und Master of Arts in Design & Future Making (Alfons-Kern-Turm, Theaterstr. 20) bis hin zu Transportation Design (Fr+Sa, 10-18 Uhr, Eutinger Str. 111).

Man kommt ins Gespräch mit Studenten und Lehrern, ob bei einer der Führungen oder an den Bars. Am Abend steigen Partys in der ganzen Stadt. Wer eine der Modenschauen (Fr+Sa, 18.30+21 Uhr, Aula Holzgartenstr.) besuchen möchte, reserviert sein Ticket auf modenschau-designpf.de. Außerdem wird eine Studien- und Mappenberatung (So, 12 Uhr, Aula) angeboten. -pat