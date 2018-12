Höhenluft #15.2

In diesem Jahr gliedert sich die „Höhenluft“ nicht in zwei einzelne Ausstellungen, sondern wird in zwei Teilen gezeigt.

In der Bewerbungsphase Anfang 2018 wurde der Jury schnell klar, dass mit den vorliegenden BewerberInnen mit Studierenden der Kunstakademien Karlsruhe und Stuttgart spannende Gruppen gebildet werden können: So bilden Tim Hendel und Márton Dés (Stgt.) ein ephemeres Künstlerkollektiv und werden während der Ausstellungsdauer täglich vor Ort Zeichnungen anfertigen. Sarah Degenhardt (KA) kreiert eine Licht-Arbeit mit explizitem Raumbezug. In ihren vorherigen Installationen wurden Fragen zum Licht, der Farbe und der Fläche gestellt, die Raum-Ordnung wurde unter neuen Prämissen beleuchtet und fragmentarisch verschoben. Kimino Hanya (KA) fordert nicht nur die visuelle, sondern auch die phonetische Konzentration der Betrachter: In ihren filigranen Arbeiten entstehen durch die auditive Wahrnehmung der Betrachter spezifische und subjektive Klänge, die allerdings nur in der Vorstellungskraft bestehen.