Abgesagt: Höhenluft #18

Die „Höhenluft“ wird erwachsen.

Bei der 18. Ausschreibung des Kunstvereins Wilhelmshöhe überzeugten zwei Künstlerinnen aus Stuttgart und Karlsruhe. Claudia Gienger war Meisterschülerin bei Wolfgang Mayer und Katharina Jabs in Stuttgart. Sie erarbeitet dokumentarische Videos, die in einem sozialen Kontext stehen und von der Schönheit der Langsamkeit und der Sympathie für ihre Protagonisten leben. Yvonne Roth, aktuelle Meisterschülerin bei Daniel Roth in Karlsruhe, interessiert sich für Distanzen und die Verschiebungen von Positionen sowie die Manipulation von Formen und Objekten aus dem Alltag. Dem geht sie in ihren Skulpturen aus Gips, Beton und vorgefundenen Alltagsgegenständen nach. -fd