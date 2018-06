Anstatt im Atelier der Cite des Arts in Paris zu arbeiten, entschied sich Gabriel Henschel wie zuvor auch schon in Istanbul dazu, die Situation eines Artists In Residence selbst zum Thema einer Arbeit zu machen.

Er arbeitet performativ, vernetzt Künstler und veranstaltet ein Dinner: „Honeymoon In Paradise“ ist der Ausgangspunkt seiner Intervention, die das Centre Culturel in seiner Reihe „Retour de Paris“ zeigt. -rw