Im Rahmen dieses „How Do We Care?“-Onlinevortrags gibt Marinella Senatore Einblicke in ihre Arbeit an der nomadisch reisenden School of Narrative Dance.

Marinella Senatore gründete die School of Narrative Dance im Jahr 2012. Ihr Konzept beruht auf der Vorstellung von Storytelling als Erfahrung, die sich choreografisch erschließen lässt, auf nicht-hierarchischem Lernen und der Formierung einer aktiven Bürgerschaft. Die wandernde und kostenfreie Schule nimmt abhängig von den Räumen, die sie temporär besetzt, unterschiedliche Formen an. Ihre Arbeiten wurden schon vielfach präsentiert, u.a. bei der „Manifesta 12“, im Centre Pompidou, im Kunstmuseum Basel, im Palais de Tokyo und bei der 54. Biennale von Venedig.

In „The Alliance Of Bodies And Relation To Others“ spricht sie darüber, wie an der School of Narrative Dance Bewegung und Storytelling durch die Anerkennung volkstümlicher und laienhafter sowie professionell trainierter Gesten zu gemeinsamen Sprachen werden. Entscheidend ist in diesem Kontext, die lokale Bevölkerung zu ermutigen, eigene Fähigkeiten weiterzugeben und zu erlernen und dabei neue Konstellationen und Vorstellungen von Gemeinschaft aufzubauen. Der Vortrag wird in englischer Sprache als Zoom-Webinar angeboten. Die Teilnahmerzahl ist begrenzt, Anmeldung per E-Mail an info@badischer-kunstverein.de.

Die übrigen kommenden Veranstaltungen der Kunstverein-„Programmreihe zur Politisierung von Körpern und alternativen Konzepten von Sorge tragen“ (Her Imaginary: Workshop mit Sepake Angiama & Staci Bu Shea, Sa, 28.11., 14 Uhr; Between Us Or Who Cares About Resolution: Performance von Roni Katz, 19 Uhr) können gemäß Corona-Verordnung ebenfalls nur online stattfinden. -pat