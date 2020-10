How Do We Care?

Der Körper ist zentraler Diskussionsgegenstand in der pandemischen Zeit.

Über seine Fragilität und seine Widerstandsfähigkeit, seinen Schutz und Zerfall wird kontrovers debattiert. Eine neue Reihe aus Performances, Workshops, Vorträgen und Gesprächen im Badischen Kunstverein möchte die Diskurse um die Politisierung von Körpern kultivieren. Über zwei Monate hinweg sind internationale VerteterInnen aus Kunst, Performance und Tanz, aus Theorie und Somatik, sowie Kollektive und Initiativen aus Gesundheit, Feminismus und sozialer Begegnungsarbeit zu Gast.

Zweiter großer Themenaspekt ist „Care“: Welche alternativen Konzepte von Sorge tragen brauchen wir heute? Den Anfang macht Sandra Noeth mit einem Vortrag über die Unversehrtheit (Sa, 3.10., 18 Uhr). Performances von Vanessa Grasse („The Land We Are“, Mi, 7.10., 17 Uhr) und Alice Chauchat („Approximations, October 2020“, Mi, 14.10., 19 Uhr) schließen sich an. Die interkulturelle Karlsruher Initiative Cola Taxi Okay und das IBZ senden am Mi, 21.10., 18 Uhr, „Hugs From Away“. Anmeldung: info@badischer-kunstverein.de. -fd