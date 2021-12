Igor Maier: Banya 01

TV-Hifi ist ein kollektiv-experimentelles Projekt, irgendwo zwischen Galerie und Bar.

Für den extraterristrisch anmutenden Tresen in der Mitte der Räume ist der Karlsruher Designer Clemens Lauer verantwortlich. Konzept der mehr oder minder monatlich stattfindenden Einzelausstellungen ist, dass alle KünstlerInnen je eine In-situ-Arbeit im Raum hinterlassen.

Im Lauf der Zeit entsteht so eine Gruppenausstellung, an der bislang Renate Koch, Silke Stock, Istihar Kalach, Jannis Zell und Judith Milz beteiligt sind. Am Ende seiner Einzelshow „Banya 01“ wird auch Igor Maier ein weiteres Relikt in der Schützenstraße zurücklassen. -fd