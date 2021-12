Mit seiner Fotoreportage dokumentiert Gustavo Alàbiso „Karlsruhe in Zeiten von Corona“, vor allem während der beiden Lockdowns.

Jetzt kommt die Ende 2020 noch verhinderte Ausstellung, von der man sich via Broschüre und Postkartenserie bereits einen Eindruck verschaffen konnte. „Ihr fehlt mir“ zeigt beeindruckend-bedrückend, wie sich Mensch und (öffentlicher) Raum über 14 Monate verändert haben.

Zu sehen sind Absperrbänder, Schilder, Abstandsstreifen, gestapelte Tische und Stühle, leere Straßen, Schlangen vor Geschäften, Graffitis, aber auch leere Schulen, Museen, Theater und Sporteinrichtungen; der Karlsruher Fotograf war in Büros, bei Livestreams sowie in Impfzentren und auf der Intensivstation des Klinikums, wo Schwestern und Ärzten nicht nur die Anstrengung, sondern auch das Symbol dieser Pandemie ins Gesicht geschrieben steht: die Gesichtsmaske. Erscheinen soll die Doku mit über 100 Fotos in Buchform, 80 davon sind im RP ausgestellt. Die an den Aufnahmen Beteiligten haben die Möglichkeit, einen eigenen Abend im Meidinger-Saal zu gestalten. -pat