Impressionismus in Russland

Erstmals zeigt eine Ausstellung die vielen Gesichter der impressionistischen Malerei aus Russland.

Initiiert hat sie der 2019 verstorbene Verleger Frieder Burda. Deren größter Sehnsuchtsort war damals – neben Baden-Baden – Paris, wo Kasimir Malewitsch, Natalja Gontscharowa oder Michail Larionow die französischen Impressionisten studierten.

Die russischen ImpressionistInnen wie Ilja Repin, Igor Grabar oder Alexei von Jawlensky malten draußen, Maler wie Stanislaw Shukowski und Valentin Serow Inszenierten ihre Interieur-Darstellungen durch lebendige Darstellungen des Tageslichts. Ein Erlebnis, diese Schau. Ende August holt Udo Kittelmann, der neue künstlerische Leiter des Museum, die von ihm in Zusammenarbeit mit der Künstlerin und Fotografin Katharina Sieverding kuratierte große Werkschau in den Deichtorhallen in Hamburg auch nach Baden-Baden. -rowa/fd