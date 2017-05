In Memoriam Ulrike Michaelis und Wolf Pehlke

Im Gedenken an die früh verstorbenen Ulrike Michaelis (1958- 2015) und Wolf Pehlke (1955-2013), die beide an der Kunstakademie Karlsruhe studierten und in der Sammlung Rastatt bereits mit Arbeiten vertreten sind, zeigt die Ausstellung exemplarische Werke ihres Schaffens.

Dabei wird sowohl die innere Verwandtschaft ihrer Kunst als auch der unterschiedliche Deutungshorizont ihrer Seh- und Ausdruckweisen deutlich. Beide verknüpfen intuitives Abstraktions- und Kompositionsvermögen mit figurativen Chiffrierungen, beiden ist auch ein subtiles Farbgefühl eigen, das bei Michaelis eher flächig-konstruktiv umgesetzt wird, während Pehlke in sich gebrochene Strukturen verwendet. Die Exponate bieten somit in ihrer Paarung einen komplementären Dialog, der über den Tod hinaus wirksam bleibt. -rw