Inspiration

Mit über 460 Mitgliedern, darunter zahlreichen Künstlern, ist der Kunstverein Villa Streccius einer der größten in Rheinland-Pfalz.

Gegründet 1980, veranstaltet er seine drei Ausstellungen pro Jahr in den historischen Räumen der denkmalgeschützten, 1893 im Stil des Historismus errichteten Villa Streccius. Die im Turnus von zwei bis drei Jahren stattfindende Mitgliederausstellung verzichtet bewusst auf eine thematische Eingrenzung, um das komplette Spektrum an verschiedenen Stilrichtungen, Gattungen und nicht zuletzt an Originalität der Künstlermitglieder vorzustellen. Über 70 Künstler nehmen in diesem Jahr teil. Jeder hatte drei in den letzten drei Jahren entstandene Arbeiten eingereicht, von denen eine Fachjury mindestens eines ausgewählt hat. So spiegelt die Ausstellung nicht nur die Vielfalt der regionalen Kunstszene, sondern gibt auch einen Überblick über deren aktuelles Kunstschaffen.