Inventing Nature

Sie spenden uns nicht nur lebenswichtigen Sauerstoff, sondern auch Beruhigung, Lebensfreude und nicht zuletzt Nährstoffe.

Pflanzen gehören zum menschlichen Leben, seit es Menschen gibt. Seitdem sind sie auch Motiv und Studienobjekt in der Kunst. Sie finden sich in Darstellungen des Paradieses („Garten Eden“) und der Wildnis genauso wie in Gartenbildern und botanischen Studien. Die Nachahmung natürlicher Prozesse interessiert(e) KünstlerInnen genauso wie die Dokumentation von Wachstums- und Verfallsprozessen. In einem Wandelgarten durch 500 Jahre Kunstgeschichte lassen sich die wechselhaften ästhetischen Darstellungen und Bedeutungen der Pflanzenwelt erleben. Auch die Beziehung zum Klimawandel und dessen Erfordernissen an unseren Umgang mit den Pflanzen wird hergestellt.

Die Extra-Ausstellung „Iss mich!“ für Kinder und Jugendliche widmet sich dem Obst und Gemüse in der Kunst. Flankiert werden diese letzten Ausstellungen vor dem Umbau der Kunsthalle von der urbanen Hochbeet-Aktion „Bildschön in natura“, die in Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum und dem Verein Initial entstand. Die Beete im botanischen Garten wurden in Anlehnung an ausgewählte Kunstwerke bepflanzt, sodass man die in den Ausstellungen abgebildeten Pflanzen, Früchte und Gemüsesorten auch „in natura“ erleben kann. -fd