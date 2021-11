Die Faszination der Beobachtung von Tieren hat auch etwas mit der Selbstvergessenheit zu tun, mit der sie ihre Aktivitäten verrichten.

Der Bildhauerin Irmela Maier gelingt es, diesen Moment des Ich-Verschwindens in ihre Skulpturen und letztlich auch auf die BetrachterInnen zu übertragen. Ihre Tierfiguren speisen sich aus detaillierten Beobachtungen ihrer Eigenarten, Blicke, Gebärden und Verhaltensweisen. Gar menschliche Züge lassen sich an ihnen feststellen, was auch der Titel der Ausstellung andeutet: „Der Wolf, der Eisbär, die Affen und ihr Boot“.

Für ihre Plastiken und Skulpturen verwendet Maier, seit 1988 Mitglied der Ateliergemeinschaft Wilhelmshöhe Ettlingen, nicht nur Ton, Gips oder Holz, sondern auch Recyclingprodukte und Fundstücke wie Kronkorken, Kupferdrähte oder Kunststoffe. -fd