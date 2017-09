Seine Werke hängen weltweit in großen Sammlungen.

In der Region z.B. bei Würth in Künzelsau – und seine Sujets sind meist technische Fantasie-Vehikel, die in einem Naturzusammenhang überhöht werden. Der heute renommierte Maler Joachim Lehrer war einst Lkw-Fahrer und studierte Elektrotechnik.

Besondere Spannung erhalten seine Bilder durch die eingesetzte alte Technik, die schon niederländische Meister anwandten. Seine Werke setzen sich langsam aus vielen Lasuren zusammen, die so dünn sind, dass der Pinsel keine Spuren hinterlassen kann und ein fotografieartiges Flair entsteht. -rw