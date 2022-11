Der Kunstband „Johannes Reuchlin – Die Mysterien der Zeichen“ bringt „Schmuck, Schrift & Sprache“ zusammen.

Zwölf Perspektiven von AutorInnen aus Deutschland, England, Frankreich und Israel und das raffinierte Grafikdesign von Ina Bauer eröffnen über 272 ein Universum an Bedeutungen. Am So, 6.11. wird das von Cornelie Holzach und Matthias Dall’Asta herausgegebene Buch im Schmuckmuseum präsentiert (15 Uhr).

Dann endet dort die Ausstellung zu Reuchlins 500. Todestag. Handschriften und Druck, Kalligrafie, skulpturale Arbeiten des Duos Fischerartwork und nubischer Silberschmuck aus der Sammlung Mayer – flankiert von einer Videoinstallation mit Texten zur Menschheitsgeschichte sind dort zu erleben. -fd