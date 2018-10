Im Anschluss an die Einzelausstellung der Malerin Christine Schön eröffnet Galeristin Yvonne Hohner mit der bevorstehenden Schau erneut eine Plattform für herausragende regionale Nachwuchskünstler.

Landschaftsmalerei könnte man die Arbeiten des jungen, in Karlsruhe ansässigen Jonathan Pornin nennen; doch ignoriert diese Beschreibung nicht nur die charakteristisch knallige, eher artifizielle Farbpalette des Malers. Auch seine Faszination für Muster und Strukturen, die in ihrer grafischen Klarheit entfernt an eine naturwissenschaftliche Ästhetik erinnern, tragen zur Unverkennbarkeit bei.

So dient ihm Landschaft lediglich als Ausgangspunkt für seine abstrakten malerischen Überlegungen, während die (selbsterklärt) „schönen Katastrophen“ in einem andächtigen Arbeitsprozess aus unzähligen feinen Schichten aus Ölfarbe und kritischer Betrachtung entstehen. -pat