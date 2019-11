Jonny, wenn du Geburtstag hast

Als Karlsruher – beide studierten an der Kunstakademie und sind in Karlsruhe als Kunstpädagogen tätig – wissen Jochen Wilms und Lutz Schäfer, dass die Orgelfabrik in Durlach kein klassischer White Cube ist.

So versuchen sie gar nicht erst, dem Raum zu entkommen, sondern gehen auf ihn und seine spezifischen Gegebenheiten ein. Jochen Wilms setzt in seinen illusionistischen Landschaftsbegebenheiten die Farben der Location fort und lässt Berge, Täler, Himmel und Wolken auf Wörter prallen, irgendwo zwischen Malerei und Grafik. Lutz Schäfers Einbauten in das Haus gehen reduziert und behutsam mit dem Raum um und spinnen einen feinen Dialog zwischen Kunst und Architektur. -fd