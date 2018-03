„Membran“ von Julia Schmölzer ist die vierte Ausstellung im Atelier für Kunst und Bau, das 2015 vom Architekten Richard Sekinger in einem historischen Ladengeschäft als Atelier- und Ausstellungsraum eröffnet wurde.

Der Bogen der eigens für den historischen Raum erarbeiteten Ausstellung spannt sich von Papierarbeiten in Mischtechnik bis hin zu raumbezogenen Installationen aus Objekten und Fundgegenständen. Schmölzer, 1987 in Ravensburg geboren, studierte bis 2016 an der hiesigen Kunstakademie bei Corinne Wasmuht und Silvia Bächli. -rw