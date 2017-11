Julian Lee – Forbidden Symmetry

Man darf stets gespannt sein, wen der Künstler und Kunstraum-Neureut-Kurator Jens Andres als nächsten Pfeil aus dem Köcher zieht.

Julian Lee, geb. 1972 in Liverpool, lebt und arbeitet seit 2001 in Frankfurt/Main, er stellte in Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland wie auch europa- und weltweit aus, seine Arbeiten sind in internationalen privaten Sammlungen vertreten. Die großen Fragen, die den Menschen in seinem Sein berühren, finden Eingang in seine Bilder, in denen oft die Farben Blau und Grün dominieren, die Weite und Tiefe suggerieren.

So tauchen in seinen Gemälden einerseits ganz irdische Muster auf wie Bäume oder Efeu, andererseits Motive, die für die Weite des Universums stehen. Sein Hauptanliegen sei die Verarbeitung und Bearbeitung von Raum, erklärt der Künstler seinen Bildaufbau durch surreale Raumkonstruktionen. Dabei wählt er zunächst geometrische Linien und Flächen, um einen irrealen Raum zu schaffen, den er dann mit Objekten aus unserer Umgebung ausfüllt.