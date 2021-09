Karin Roy Andersson & Ruudt Peters

Als „Artistic Upcycling“ könnte man die Vorgehensweise von Karin Roy Andersson bezeichnen.

Die Schwedin verwandelt Kunststoffmaterial, das ansonsten im Abfall landen würde, in langlebig wertvolle Kunststücke. Einen großen Fundus bietet ihr der Haushalt mit seinen Keksschachteln, Eisverpackungen und Brottüten. Andersson fügt ihnen Textil, Stahl oder Silber hinzu, und so entstehen Schmuckstücke, die an geschuppte oder gefiederte Tiere erinnern – die Serie roter Broschen „Macaw“ etwa, englisch für Ara-Papagei.

Auch der Niederländer Ruudt Peters kreiert Schmuck, der die Grenze zum Kunstwerk bereitwillig überschreitet. Der ehemalige Dozent der Amsterdamer Gerrit Rietveld Akademie zeigt seine Broschen-Serie „Nebula“, die kurz vor Corona entstand und die nebulösen neuen Realitäten bereits in sich trägt. Mittels Gold, Silber, Glas und Stahl spielt Peters mit Lichtbrechungen, Formen, Sichtbarkeit und Distanzen. Etwas ist da und gleichzeitig nicht. -fd