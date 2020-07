Eine riesige Ausstellung in „Petersburger Vollhängung“ eines berühmten Künstlers mitten in der Karlsruher Innenstadt in einem Café?

Geht. Verantwortlich dafür ist einmal mehr die Galerie Axel Demmer aus der Herrenstraße, die 28 Zeichnungen aus 40 Jahren im Schaffen des Künstlers zeigt. Über den Tischen und Tresen des Segafredo hängend observieren die gezeichneten Figuren, ob Mensch oder Schildkröte, das vorsichtige Wiederaufnehmen der Cafékultur. Ihr Zeichner Karl Hubbuch war selbst ein leidenschaftlicher Beobachter der Menschen und des städtischen Lebens. Der ehemalige Professor der Karlsruher Kunstakademie (1928-1933, 1947-1957) galt als detailgenauer Physiognomiker, der seine Figuren in historische und soziale Zusammenhänge einbettete. Großes „Urban Sketching“ würden manche heute sagen. -fd