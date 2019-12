Karl Hubbuch & Malte Sänger

Zwar haben sich Karl Hubbuch und Malte Sänger von den Lebensdaten her auf der Erde knapp verpasst, doch heg(t)en beide ein starkes Interesse am Menschen und seinen Lebensbedingungen.

Der junge Fotograf aus Offenbach, aktueller Preisträger des Fotografieprojekts „Gute Aussichten“, findet Handyfotos von Menschen auf der Flucht im Internet und wandelt sie anhand der Metadaten (z.B. Ort der Aufnahme) in Satellitenbilder um. Algorithmische Präzision reibt sich so an ganz persönlichen Schicksalen.

Karl Hubbuch, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Professor an der Karlsruher Kunstakademie, zeichnete und fotografierte leidenschaftlich die Menschen um ihn herum. Die Zeichnungen steuerte als Kurator Axel Demmer bei. Dieser zeigt in seiner Karlsruher Herrenstraßen-Galerie noch bis Ende des Jahres Arbeiten von Shmuel Shapiro aus der Zeit von 1960 bis 1980. -fd