Karl Hubbuch & Uwe Lindau

Das Café Segafredo bekommt eine temporäre neue Tapete.

Mit 60 Zeichnungen von Karl Hubbuch sorgt Galerist Axel Demmer für eine Generalneueinkleidung. Der Karlsruher Künstler ist ein Schwerpunkt der Demmer-Sammlung. Die gezeigten Zeichnungen stammen aus vier Jahrzehnten seines Schaffens.

Jeder bessere Bildungsbürgerhaushalt in Karlsruhe, der etwas auf sich hält, hat einen Lindau zuhause: In seiner Galerie selbst zeigt Demmer eine kleine Sonderausstellung zum Gedenken an den im August gestorbenen Karlsruher Uwe Lindau. Der „Documenta“-Künstler erlebte vor rund zehn Jahren eine Sternstunde, als ihm der Kunstmäzen und Sammler Würth fast 50 Arbeiten abkaufte. -fd