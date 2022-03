Größtenteils erstmals veröffentlichte fotografische Ansichten Karlsruhes und seiner BewohnerInnen zeigt das Stadtmuseum noch bis zum 31.7. in der Sonderausstellung „Karlsruhe im Fokus. Fotografische Impressionen aus den 1970er- bis 1990er-Jahren von Adelheid Heine-Stillmark, Walter Schnebele und Dietmar Hamel“.

Fotografische Impressionen aus den 1970er- bis 1990er-Jahren von Adelheid Heine-Stillmark, Walter Schnebele und Dietmar Hamel“. Präsentiert werden aus den Beständen des Stadtarchivs stammende Fotografien, die unterschiedliche und auch ungewöhnliche Blickwinkel eröffnen.

Am So, 6.3. und So, 20.3. finden jeweils um 11.15 Uhr Führungen mit Helene Seifert statt; am Do, 10.3., 18 Uhr, zudem eine After-Work-Kurzführung mit Kuratorin Christiane Sutter. -rowa