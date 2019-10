Kathup Tsering stammt aus Tibet und ist Maler, Dichter und Übersetzer.

Aufmerksamen KarlsruherInnen dürfte er bereits aus seiner 2017er Ausstellung in der Poly Galerie bekannt sein. Seine Schaufenster-Ausstellung im Atelier „Kunst & mehr“ von Suzana Radic nimmt die digitalen Arbeiten Tserings, der sich unter anderem am Dualismus von Licht und Dunkelheit abarbeitet, in den Fokus. Am 20.10. wird von 13 bis 19 Uhr Tee im Atelier serviert. -fd