Als zweite Station der Wanderausstellung „Keep Your Eye On The Planet“ lädt die Textilsammlung Max Berk zu einem gemeinsamen Blick auf die Welt ein.

In dem von der Deutsch-Afghanischen Initiative aus Freiburg (DAI) organisierten Wettbewerb konnten sich von 113 Einsendungen 45 Arbeiten europäischer Textilschaffender durchsetzen. Aufgabe war es, ein in Afghanistan handgesticktes Auge oder Augenpaar aus dem Strickprogramm „Guldusi“ (persisch für „Stickerei“) in ein eigenes Textilwerk zu integrieren. Mit der Darstellung des Meeres, der Tierwelt, aber auch flüchtender Menschen liegt der Fokus mal auf der ökologischen, politischen oder gesellschaftlichen Betrachtung. Der Leitgedanke „Behalte den Planeten im Auge“ erfährt auf diese Weise eine vielseitige Interpretation. Duldendes Mitansehen oder aktives Schützen: Die Ambivalenz des allgegenwärtigen Auges regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern wirkt als Appell für einen bewussten und engagierten Umgang mit der Umwelt und miteinander. -mic