Klaus Fischer & Birgit Feil

Im Januar 2023 stellen im BBK-Künstlerhaus zwei Mitglieder aus, die sich über Jahre intensiv mit der menschlichen Figur auseinandergesetzt haben.

Birgit Feil hat von 1988 bis ’94 Bildhauerei an der Hochschule der Künste in Berlin studiert und widmet sich seither dem Thema „Menschen“. Es sind keine klassischen Schönheiten, sondern Prototypen, unaufgeregt daherkommende und leise Vertreter der Gattung Mensch in einer lauten Welt. In ihren aktuellen Werken von 2020 hat sie die Isolation der Menschen untersucht.

Klaus Fischer studierte Architektur und arbeitet seit 2003 als freischaffender Künstler. Seine Bildserien zeigen anonyme Menschengruppen in neutralen Räumen. In der Serie „Labyrinthische Landschaften“ bewegen sich die Figuren durch spielfeldartige Räume, in denen sich collageartig Versatzstücke der Wirklichkeit spiegeln. -rw