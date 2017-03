Die Zettzwo-Künstler haben sich die Nichtfarbe Schwarz in all ihren Schattierungen zum Thema der nächsten Schau auserkoren.

Aber es geht nicht nur um das Gegenüber von Licht und Schatten, sondern auch um das Schwarzmalen, das Schwarzsehen, den schwarzen Humor, das schwarze Schaf und den schwarzen Wald. Dass dabei die Bandbreite der Möglichkeiten immens ist, lässt sich bereits im Vorfeld erahnen. An die „Kohlrabenschwarz“-Schau schließt, passend zu Gründonnerstag, die Ausstellung „alles so schön grün“ an. -ChG