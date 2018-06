Kontemplation ist ein Zustand, in den insbesondere Kunst führen kann.

Hierauf zielt Beate Kuhn mit ihrer Installationsreihe „Kontemplative Räume“ ab, die nach Stationen im Wald von Neuseeland oder an der brasilianischen Küste (in der Ausstellung durch Fotos dokumentiert) nun in Karlsruhe Station macht und hier zum Innehalten einlädt.

Teil der Arbeiten ist auch ein von Kuhn selbst fabriziertes und getragenes Textil aus gesammelten Flechten, mit dem sie neue Verbindungen zur Natur herstellt. Bei der Vernissage wird die Kurzgeschichte „Beatos“ der Argentinierin Marina Luisa Caamaño gelesen und von Heinz Möllinger am Klavier interpretiert. Evelyn Hoffmann führt in die Ausstellung ein. -fd