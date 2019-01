Kooperation Fuge

Hier haben vier Künstler ein Ausstellungsprojekt entwickelt, die allesamt das Steinmetzhandwerk in die Region Karlsruhe verschlagen hat.

Antje Wygoda und Hanna Woll studierten bei Stephan Balkenhol an der Kunstakademie. Den Maltechnik-Lehrer Mike Überall verpassten sie knapp. Kennengelernt haben sie sich dann doch noch – als freie Künstler beim Ausstellungsprojekt „Gegenüber“ von Bildhauerin Antje Bessau in den Pförtnerhäuschen. Die Vielfalt ihrer künstlerischen Ansätze von Malerei und Zeichnung über Installation bis hin zu Skulpturen und Objekten verfugt das Quartett nun.

Kollektiven Erzählfluss und atmosphärische Dichte durchbrechen eine Intervention des Berliner Malers und Performance-Künstlers Mike Froidl, eine Filmvorführung von Ritchie Stravinskis „Die stählerne Tür“ (So, 20.1., 15 Uhr) und ein Finissagen-Auftritt von Jonny Las Vegas (So, 27.1., 16 Uhr), deren Sixties-lastiger Underground-Folk-Pop Überall als Sänger, Akustikgitarrist, Kazoo- und Mouth-Harp-Bläser in Szene setzt. -pat