Begleitend zum Benefizkonzert der Seán Treacy Band und Mangold-Ban zugunsten des Hospizvereins Bruchsal findet eine Kunstausstellung mit Arbeiten von Karl Peter Muller mit Buchpräsentation statt.

Der Eintritt am Do, 3.10., Einlass 17.30 Uhr, in der Jugendstilfesthalle ist frei. Ab 1.9. widmet sich auch eine große Ausstellung den Bildern von KPM („Charlie“ Müller) im Unternehmenssitz des Bauentwicklers, für den Kunst ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur ist.

Da dort alleine über 150 Architekten und Ingenieure arbeiten, gibt’s Termine und Führungen nur nach Vereinbarung per Mail an info@kpmuller.com. -rw