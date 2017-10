Künstlerbund Baden-Württemberg

Mit zwei Ausstellungen wird der Künstlerbund BaWü 2017 groß gefeiert und der „Stand der Dinge“ gezeigt.

Dabei kuratieren die Museumsleitungen in Singen und der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen ihre Ausstellungen wechselseitig – ein überraschender und befruchtender Austausch soll es werden. Der Künstlerbund, 1955 in Karlsruhe von u.a. Otto Dix, Erich Heckel und Ida Kerkovius gegründet, hat inzwischen mehr als 400 Mitglieder in allen künstlerischen Sparten und Stilarten.

Jedes Jahr wird in einer anderen Stadt eine Bestandsaufnahme des aktuellen Schaffens gezeigt. Gleichzeitig werden in Bietigheim-Bissingen zwei weitere Ausstellungen eröffnet: Die aus Bietigheim stammende Fotokünstlerin Sabine Braun zeigt in einer raumfüllenden Installation mit dem Titel „Pro Thesen“ aus Objekten und Fotos ihre Sicht auf Luther und die Folgen der Reformation, und von Johannes Hewel, lange Professor an der Kunstakademie Stuttgart, werden abstrakte Linolschnitte präsentiert, symbolgeladene Formen und fremdartige Zeichen: „Flüge ins Paradies“. -gp