Künstlerin in Baden-Baden 2016

Die Karlsruher Künstlerin wird mit dieser jährlich verliehenen Auszeichnung mit Ausstellung und Katalog geehrt.

Schaeuble, die in den 1970er Jahren an der Kunstakademie bei Hans Baschang, Peter Ackermann und Markus Lüpertz studierte, wurde in der Region vor allem mit ihren farbstarken Keramikobjekten bekannt, bei denen ihre Lust am Überbordenden, der Fülle besonders zum Ausdruck kommt.

Klaus Gallwitz verglich ihre Arbeiten unlängst mit einem Brunnenspeier, der sowohl Geschichte und Augenblick, das Fließende und das Greifbar-Feste vereint. Sowohl in ihren Majolika-Arbeiten als auch in den Gemälden kommt diese Bipolarität durch das Aufbrechen der Gegenständlichkeit in Kombination mit dem Abstrakten zum Tragen, das sich oft als Schleier oder Folie darüber legt, den Hintergrund markiert oder den Vordergrund verfremdet. -ChG